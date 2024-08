Ispezioni in ditte edili nell’Agrigentino: attività sospesa e multe per scarsa sicurezza

Inl

I controlli all’interno di un cantiere privato dove sono state trovate intente ad operare diverse ditte e sono stati controllati 23 lavoratori.

Non si fermano i controlli del contingente Inl in Sicilia. Nella giornata di giovedì 29 agosto, gli ispettori ordinari e tecnici hanno svolto un’attività ispettiva nel settore edilizio in provincia di Agrigento, nel corso della quale sono state accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, all’interno di un cantiere edile privato, sono state trovate intente ad operare diverse ditte e sono stati controllati 23 lavoratori. Lo comunica l’ispettorato in una nota.

Nei confronti di una delle ditte è stato disposto un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, per mancanza del Piano Operativo di sicurezza, ed è stata altresì impartita la relativa prescrizione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative pari a 2.500,00 euro ed ammende pari a 9.112,57 euro.