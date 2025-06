Jovanotti «Il popolo iraniano merita la pace e un futuro di libertà»

la guerra

Il cantante racconta per immagini la sua vacanza in bici: «Momenti belli in quella terra che ho attraversato in bici»

«Stamattina il cellulare mi ha messo in evidenza queste foto di quando ho attraversato l’Iran in bicicletta. Entrai da nord, dal confine con l’Armenia e percorsi il paese attraverso Tabriz fino a Isfahan poi indietro passando da Qom arrivai a Teheran dove bighellonai per una settimana. Una ventina di giorni, 3000 km lungo le strade dell’antica Persia. Trovai un paese sorprendente, pieno di contraddizioni, tra modernità e storia, povertà e risorse. Oggi il nome di quelle città è in tutte le news e mi tornano in mente dettagli insignificanti in senso geopolitico ma preziosi nella mia memoria di viaggiatore». Jovanotti su Facebook pubblica le foto di un’Iran di qualche anno fa.