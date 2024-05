Killer di Cosa Nostra torna in carcere dopo un anno, per le minacce alla moglie: «Ti stacco la testa»

Mafia

La donna ha denunciato tutto ai carabinieri. Nel curriculum dell'indagato condanne per omicidi e mafia. Il nome.

Era uscito dal carcere appena un anno fa. Una lunga detenzione per mafia e omicidi. Ora Nunzio Zuccaro, killer dei Santapaola negli anni della mattanza (il decennio del 1990), è tornato in gattabuia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Le minacce già dal carcere

Il mafioso, condannato per due omicidi (uno è quello del giovane misterbianchese Giuseppe Torre, sequestrato, torturato e poi bruciato vivo nel 1992), ha minacciato per mesi la sua compagna che per «paura» ha deciso dopo la scarcerazione di continuare la convivenza. Ma sono stati mesi da incubo. A fine marzo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. E i racconti sono partiti da molto lontano. Da quando Zuccaro, vecchia guardia di Cosa nostra catanese, la minacciava da dietro le sbarre, perché secondo lui la donna gli faceva arrivare troppi pochi soldi: «Visto che mi fai fare brutta figura con gli altri carcerati, appena esco ti stacco la testa e la metto in mezzo alla strada per farla vedere in tutti i telegiornali!!! Sei una pu… bastarda, non sei in grado di sostenere il tuo uomo, non ti permettere più di alzarmi la voce e contraddirmi perché io ho una doppia personalità e in certi casi Nunzio 2 perde la testa e ammazza».

Aggressioni e sputi in faccia

Nel giro di poche settimane la donna è stata minacciata e denigrata perché non si sarebbe sottomessa ad alcune sue pretese: come quella di ottenere la fruizione di un terreno dei familiari della vittima. Una volta avrebbe anche sputato in faccia alla ex compagna. E se ne sarebbe anche vantato: «Questo prova un uomo d’onore quando qualcuno gli alza la voce anche se è mia moglie». Nella denuncia sono finite anche diverse registrazioni con offese e rumori di aggressioni di Zuccaro nei confronti della donna.

Già condannato per omicidi e mafia