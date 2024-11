Kiria Morello, alla carabiniera eroina il ringraziamento del sindaco di Misterbianco

Storia a lieto fine

La militare è riuscita a convincere una giovane di 18 anni a non lanciarsi da un tetto su cui si era arrampicata a Bardonecchia, nel Torinese. La telefonata del sindaco Marco Corsaro

Kiria Morello, carabiniera di 29 anni, in servizio nel Torinese ma residente a Misterbianco è stata protagonista in queste ore di una storia a lieto fine. La militare Morello è infatti riuscita a convincere una giovane di 18 anni a non lanciarsi da un tetto su cui si era arrampicata a Bardonecchia, lo scorso venerdì, in un momento di crisi. Il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro le ha telefonato. «Ho voluto telefonare a Kiria Morello congratulandomi a nome della Città di Misterbianco per la straordinaria prova di coraggio e generosità che ha dato nell’espletamento del suo lavoro. Grazie alla sua sensibilità, infatti, una giovane ha avuto salva la vita. La carabiniere Morello è intervenuta con tempismo e umanità, riuscendo a convincere la 18enne a non saltare. Ne siamo tutti particolarmente orgogliosi. Morello è una nostra concittadina, residente nel quartiere di Belsito, in servizio in Piemonte per l’Arma. Abbiamo voluto ringraziarla a nome della Città di Misterbianco, invitandola a venirci a trovare in Municipio quando sarà possibile», ha dichiarato il sindaco Corsaro.