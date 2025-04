La bara bianca di Sara è arrivata nella chiesa di Misilmeri: ora il funerale tra lacrime e silenzi

il femminicidio

Familiari portano scritta "mi amo troppo per stare con chiunque"

La piazza di Misilmeri è gremita, così come la chiesa San Giovanni Battista. La salma di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio, è stata portata a spalla dalla chiesa delle Anime Sante, dove si è tenuta la camera ardente, alla chiesa madre che si trova nella stessa piazza. I giovani indossano una maglietta bianca con la scritta nera No Violenza.

I familiari hanno portato una foto con l’immagine di Sara e un palloncino rosa a forma di cuore con su scritto la frase preferita dalla giovane universitaria: “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Il silenzio ha caratterizzato questi momenti. Solo quanto la bara bianca ha iniziato a salire le scale della chiesa si è levato un applauso.

«Nel ricordo di Sara, a difesa delle donne. Basta femminicidi». È lo striscione dei tifosi della curva nord del Palermo che campeggia nella piazza di Misilmeri, dove stamani sono celebrati i funerali di Sara Campanella, la 22enne uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università. Poco più distante su una palazzina un lenzuolo bianco recita “Mi amo troppo per stare con chiunque. Sara Campanella figlia di tutti noi”, la stessa frase che la 22enne aveva postato sul suo profilo Fb e che è stata stampata su decine di manifesti che tappezzano il paese, mentre dei palloncini argento compongono il nome “Sara”.