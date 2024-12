La bimba di 11 anni salvata in mare sentita dalla procuratrice dei minori di Palermo

Il caso

Il colloquio è durato alcune ore

È durato alcune ore il colloquio tra la procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna e la bambina di 11 anni della Sierra Leone soccorsa in mare martedì notte, a 10 miglia da Lampedusa, dall’equipaggio di una ong tedesca.

La Procura dei minori dovrà accertare se la piccola ha familiari coi quali possa ricongiungersi o se dovrà essere dichiarata adottabile. Nei giorni scorsi i magistrati le hanno nominato un tutore legale.Jacinta, questo il nome della profuga, si trova in una comunità protetta a Trapani. Non si fermano intanto le ricerche dei compagni di viaggio della 11enne che avrebbe riferito di essere partita da Sfax su un barchino poi colato a picco. Finora i pattugliamenti di Guardia di Finanza e Guardia Costiera non hanno dato esiti. Circostanza anomala come anomalo è il racconto fatto dalla bambina alla ong. La piccola avrebbe detto di essere stata giorni in acqua sola dopo il naufragio, ma il suo stato di salute all’arrivo a Lampedusa non sarebbe compatibile con questa dinamica.