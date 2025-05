La bimba lanciata dal balcone a Misterbianco: la madre arrestata per omicidio. I vicini: «E’ rimasta impassibile a guardare sotto…»

Nel Catanese

I carabinieri della tenenza di Misterbianco e del comando provinciale di Catania stanno formalizzando l'arresto per omicidio in flagranza

Ha lanciato la figlia di sette mesi dal balcone e poi è rimasta lì impassibile a guardare sotto, persa nel vuoto: il convivente della donna e padre della piccola che se ne accorge, scende in strada, urla e si dispera: c’è un importante stato di depressione post partum dietro al gesto della madre quarantenne che ha scosso la comunità di Misterbianco, grosso centro alle porte di Catania. Per la donna, 40 anni, i carabinieri della Tenenza coordinati dai colleghi del Comando provinciale etneo hanno formlizzato l’arresto per omicidio. La donna seguita dal Dipartimento di salute mentale di Catania, da quando era nata la piccola (secondogenita dopo un figlio maschio di 7 anni) era stata sottoposta a due Tso. Aveva problemi psicologici, pare aggravati per una depressione post partum e per questo era anche seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania.

«Quella bambina non l’aveva mai accettata» dicono alcuni vicini di casa, mentre i familiari del compagno sostengono che la giovane madre «fosse sempre seguita dai familiari del compagno» oltre che dai Servizi sociali.

«Una tragedia micidiale, siamo tutti sconvolti, senza parole. Lei era seguita dai servizi sociali, dall’Asp, dal Tribunale. La famiglia le stava sempre acconto, come il marito, un lavoratore, una persone perbene. Siamo sotto shock» ha commentato il sindaco Marco Corsaro per tutto il pomeriggio in via Marchese, luogo della tragedia.