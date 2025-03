La candidata Dc alle Regionali del 2022 sostenuta dai boss: chi è Angela Reale

Il racconto

Moglie di un condannato per mafia ha preso poco più di 200 voti. Cuffaro: «Io non so chi sia»

La mafia tenta di esserci nella stanza dei bottoni. E del potere politico. C’è quando ci riesce. E molte altre, fortunatamente, no. Anche nell’ultimo blitz antimafia c’è l’ombra di un accordo politico-mafioso nelle Regionali 2022. Il pacchetto di voti, questa volta, sarebbe servito a sostenere Angela Reale, che si è schierata nella lista della Democrazia Cristiana e ha racimolato (con tutti i presunti aiutini del clan Cappello) appena 237 consensi. Un magro bottino.

Chi è Angela Reale

Reale, considerando le ambizioni politiche, è stranamente introvabile sul web. La donna, di Motta Sant’Anastasia, è sposata con Fernando Di Mauro, condannato in via definitiva per mafia (sentenza diventata irrevocabile nel 2002): era, alla fine degli anni Novanta. un uomo del clan Cappello nel territorio siracusano. Di questo matrimonio però i democristiani etnei pare non sappiano nulla. «Io a questa signora non la conosco e non l’ho mai incontrata», dice Totò Cuffaro contattato al telefono, che specifica: «La lista catanese non l’ho curata io, ma i referenti provinciali». Il segretario provinciale Piero Lipera spiega che «la candidatura di Reale» è stata portata all’epoca «da Carlo Maccarone» che oggi non è più nella Dc, ma con i lombardiani (la moglie è la consigliera Simona Latino, che a gennaio è migrata al gruppo consiliare dell’Mpa). Lipera è sereno: «La candidata ha presentato carichi pendenti e casellario giudiziario come prevede la normativa vigente, la lista era quindi pienamente in regola». L’unico dubbio è sull’autocertificazione antimafia dove non sarebbe stata indicata la condanna per mafia del marito. Ma il condizionale è d’obbligo.

Il marito con la condanna per mafia