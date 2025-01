La cocaina da Napoli a San Cristoforo: arrivate le condanne definitive a 14 anni dal blitz “Mulini”

La sentenza

La Cassazione ha rigettato i ricorsi di quattro imputati.

Meglio tardi che mai. Sono passati 14 anni da quando l’attuale prefetto di Siracusa, Giovanni Signer, si sedette, in qualità di dirigente della squadra mobile di Catania, nella saletta della procura di viale XX Settembre per spiegare i dettagli dell’operazione antidroga “Mulini”.

Pochi giorni fa c’è stata la sentenza della Cassazione che ha chiuso a livello giudiziario l’inchiesta, rigettando i ricorsi e confermando le condanne della Corte d’Appello del processo ordinario. I quattro che hanno fatto ricorso alla Suprema Corte sono Sebastiano Fabrizio Zappalà (15 anni e 6 mesi di reclusione), Antonio Gianluca Pellegrino (10 anni e 9 mesi), Eugenio Castellino (7 anni e 4 mesi) e Giovanni Mirabella (8 anni e 28mila euro di multa). Pellegrino è fratello di Gaetano ‘u funciutu, in cella per essere un pezzo grosso dei clan dei Mazzei “carcagnusi”. Ma in questo caso i Mazzei non ci sono mai entrati.

Nel 2011 la polizia disarticolò il gruppo di spaccio nella zona di piazza Caduti del mare – meglio conosciuto come il Tondicello – e di via Mulini a Vento (da qui il nome dell’operazione). I proventi dello smercio di sostanze stupefacenti sarebbero finiti nelle tasche dei Cappello. Ne parlarono ai pm i collaboratori di giustizia Vincenzo Pettinati, Gaetano Musumeci e Vincenzo Fiorentino: nel 2007 acquistavano in Campania per vendere a San Cristoforo. La Corte d’Appello ha confermato la ricostruzione dell’organizzazione criminale di stile verticistico: «Ogni personaggio aveva un suo ruolo, c’era chi si occupava delle forniture e della custodia dello stupefacente, chi stazionava sui luoghi dello spaccio per sovrintendere alle attività o per fare la vedetta, chi, invece, si occupava dello smercio al minuto della droga e del ritiro di denaro».