La cocaina dalla Calabria e la marijuana da Catania: 9 arresti per traffico di droga a Messina

L'OPERAZIONE PENELOPE

I militari dell’Arma nel corso delle indagini hanno sequestrato circa. 8 kg di sostanza stupefacente

Nell’ambito di quella che è stata ribattezzata operazione Penelope, i carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a Messina emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nei confronti di 9 persone, di cui 4 destinatarie della custodia in carcere e 5 degli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le attività di indagine, svolte con il supporto di attività tecniche, servizi di osservazione e riscontri e coordinate dalla DDA di Messina, hanno svelato l’esistenza di un sodalizio criminale, operante a Messina, in grado di gestire una efficiente rete di distribuzione di consistenti partite di marijuana e cocaina, provenienti rispettivamente da Catania e dalla Calabria.

In particolare, è stata localizzata la base operativa del sodalizio nell’appartamento di un indagato – sottoposto agli arresti domiciliari – in località «Ritiro» di Messina. Le dosi di stupefacente, erano indicate come «profumo». I militari dell’Arma nel corso delle indagini avevano già arrestato 6 persone in flagranza di reato, e sequestrato circa. 8 kg di sostanza stupefacente, tra cocaina e marijuana.

I nomi