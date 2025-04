La cocaina rinvenuta a Catania e il simbolo del peperoncino rosso: il nuovo “logo” dei narcos

LA CURIOSITÀ

Il mese scorso a Messina un sequestro con lo stesso marchio che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi

I panetti di cocaina trovati nello zaino abbandonato in via Passarello, vanedda di San Cristoforo, tra le vie Poulet e Acquicella erano marchiati con delle etichette raffiguranti delle moto e dei peperoncini. Ed è questa seconda “griffe” che potrebbe aprire degli input investigativi ai carabinieri di Piazza Dante che stanno facendo una serie di accertamenti, anche scientifici, per poter individuare chi sia stato lo “sbadato” grossista o compratore che ha “perso” il prezioso carico di droga.

Il mese scorso la Guardia di finanza ha sequestrato due chili di cocaina marchiati con il peperoncino rosso a Messina, precisamente durante un controllo ai traghetti. A scoprire la droga, nascosta nei sedili anteriori di un’automobile, è stato il fiuto del cane antidroga Lord. In quell’occasione fu arrestato per narcotraffico internazionale uno straniero.