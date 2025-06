La collega del pasticcere, “Santo morto per colpa dello Stato”

Catania

"Mi toglievo sangue da vestiti e mi saliva rabbia, non è giusto"

Dolore, commozione e rabbia corrono sui social per l’uccisione di Santo Re, il pasticcere di 30 anni ucciso a coltellate da John Obama, posteggiatore abusivo di 37enne dello Zimbabwe senza permesso di soggiorno. Come i sentimenti espressi da Samantha, una sua collega, che dopo il delitto, ieri su Facebook ha postato un lungo post: “Ha pagato un ragazzo onesto, buono e lavoratore, ma poteva essere davvero chiunque di noi, per mano di un pluripregiudicato qualsiasi lasciato libero di infrangere la legge quotidianamente”. “Gli ultimi secondi di vita – ha ricostruito – Santo li ha passati con noi a cercare di restare vivo. Stasera con lo sguardo perso nel vuoto, mentre mi toglievo i vestiti fatti di sangue mi saliva la rabbia perché non è giusto! Era uno di noi, non scordatevi che non ci dimenticheremo di lui”. “Santo – accusa la sua collega – non è morto solo per mano di un assassino, è stato assassinato da un sistema giudiziario viziato dalla burocrazia, pieno di cavilli, Santo è morto per mano di chi percepisce denaro per ogni persona entrata illegalmente nel nostro paese! Santo è morto di negligenza da parte dello Stato”.