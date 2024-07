La Commissione europea approva investimento da 79 milioni per i semiconduttori in Sicilia

PREVISTE ASSUNZIONI

Lo rende noto Bruxelles. E dalla Regione Siciliana arrivano ulteriori dettagli

La Commissione europea ha approvato un investimento di 79 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per un progetto di ricerca e sviluppo di tecnologie dei semiconduttori in Sicilia.

Lo rende noto Bruxelles, precisando che l’investimento proposto finanzia la ricerca e lo sviluppo nei processi di produzione in tre settori tecnologici: chip ad alta efficienza energetica, semiconduttori di potenza e sensori intelligenti.

Il progetto porterà anche all’impiego di 465 ricercatori a tempo pieno che lavoreranno in strutture infrastrutturali di ricerca migliorate entro il 2024.

Dei 79 totali, 68 milioni di euro sono stati richiesti dalla Regione Siciliana per il progetto «Ipcei (Important projects of common european interest) Microelettronica Sicilia», finalizzato a potenziare tecnologie chiave e componenti innovative, soprattutto nei settori dell’industria automobilistica e dell’internet delle cose.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di comune interesse europeo che prevede negli stabilimenti di StMicroelectronics di Catania un investimento di oltre 700 milioni di euro, sostiene la realizzazione di chip ad alta efficienza energetica, semiconduttori e sensori intelligenti, in particolare microchip su substrato di carburo di silicio.

Il contributo Fesr 2014-2020 di 68 milioni di euro, nell’ambito dell’azione 1.2.1 gestita dal dipartimento regionale Attività produttive, permetterà di rafforzare il ruolo di hub dell’innovazione nel Mediterraneo rappresentato dall’Isola e dall’Etna Valley, contribuendo a consolidare la leadership in Europa nell’industria dei semiconduttori, grazie alla presenza di big player internazionali come StMicroelectronics.

«Un altro importante risultato raggiunto dal nostro governo – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – frutto di un lavoro sinergico tra Commissione europea, ministero delle Imprese, amministrazione regionale, che ha visto il ruolo fondamentale dei dipartimenti Programmazione e Attività produttive, col supporto del nucleo di valutazione. Questo progetto consente anche ai grandi gruppi industriali con sede in Sicilia di poter essere competitivi in un mercato globalizzato e di ridurre la dipendenza strategica dell’Unione europea dai Paesi terzi».