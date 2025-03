La cupola di Cosa Nostra a Catania: il “boss ombra” davanti al gup

Giudiziaria

Francesco Russo è indicato dalla procura come l’ultimo rappresentante provinciale della famiglia catanese di Cosa nostra

Si sono svolte solo le questioni preliminari ieri mattina nel corso dell’udienza preliminare dell’inchiesta Ombra, che la scorsa estate ha permesso di mettere le manette a Francesco Russo, indicato dalla procura l’ultimo rappresentante provinciale della famiglia catanese di Cosa nostra. Inoltre la squadra mobile azzerò il gruppo della Stazione e quello di Cibali. I poliziotti seguirono in diretta summit mafiosi per definire equilibri e assetti del clan Santapaola-Ercolano che voleva tornare ad essere “potente” e “forte” come negli anni Novanta. C’è anche Salvatore Ercolano, figlio di Sebastiano e fratello minore dell’ergastolano Mario, tra gli imputati che ieri si sono presentati davanti al gup.