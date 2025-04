La festa della Polizia in piazza Palestro, il questore: «Vi chiediamo di credere che un’altra Catania è possibile»

Catania

Una location "speciale" per i 173 anni della fondazione

«Vi chiediamo di credere che un’altra Catania è possibile»: sono parole accorate, concrete e di speranza quelle pronunciate dal questore Giuseppe Bellassai che ieri, in occasione dei 173 anni della fondazione della Polizia di Stato, che si è rivolto agli uomini e alle donne della questura, ma soprattutto alla città. A piazza Palestro, dominata dalla Porta Ferdinandea, nel cuore del quartiere San Cristoforo, è stata soprattutto una grande festa di condivisione con le istituzioni civili, religiose e militari, i cittadini e gli studenti. «Essere qui – ha continuato Bellassai – è il modo per abbracciare plasticamente la comunità catanese e mostrare l’interesse, vero e reale, per i suoi problemi. Non è casuale che abbiamo voluto celebrare il giorno della fondazione in un quartiere destinato a divenire teatro di azioni di recupero dal degrado e di ripristino della legalità».

Gli stand della legalità

Sono stati in tanti ad avvicinarsi agli stand delle diverse specialità della polizia dove sono stati esposti strumenti, attrezzature e dotazioni per lo svolgimento delle attività quotidiane dei poliziotti che hanno risposto alle domande e alle curiosità degli studenti e dei cittadini. A loro è stato illustrato l’innovativo progetto multimediale elaborato da “Nict-Nact”, il laboratorio catanese pensato per far crescere e sviluppare le competenze dei più giovani, con un robot personalizzato che ha interagito con i presenti ai quali sono stati presentati alcuni manufatti a tema p, creati con una stampante 3D dagli studenti degli istituti scolastici “Archimede” e “Spedalieri”. Ad allietare la cerimonia, i giovani musicisti e i docenti del liceo musicale “Angelo Musco”.

Il motto “Esserci sempre”

E non è un caso se il motto “Esserci sempre” riecheggia in una piazza gremita di adulti, ragazzi e bambini (nonostante qualche lamentela da parte dei negozianti costretti a chiudere le attività) e di bandierine tricolori che sventolano e hanno illuminato ancor di più l’assolata giornata di primavera. «Dobbiamo essere presenti a San Cristoforo – ha aggiunto il questore – ma anche a Librino, a San Giovanni Galermo, a San Berillo, a San Giorgio, a Villaggio Sant’Agata, perché anche quei quartieri sono Catania, anche se per troppo tempo si sono sentiti ai margini. Lì dove la criminalità prova a imporre le proprie regole, dobbiamo esserci noi con le nostre. Lì dove i ragazzi crescono pensando che non ci siano alternative, dobbiamo essere noi a mostrargliele. Perché se vogliamo che la legalità sia la strada maestra, dobbiamo essere noi i primi a percorrerla con loro. Dobbiamo esserci per ogni donna che ha paura di parlare, perché sappia che non è sola, che esiste una rete di protezione pronta ad ascoltarla, ad accoglierla, a supportarla. Cambiamo questa città, facciamolo insieme. Vogliamo, esserci sempre. Esserci per voi. Perché senza di voi il nostro lavoro sarebbe solo un insieme di azioni, non un vero cambiamento».

La questione sicurezza