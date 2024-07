La fidanzata lo lascia, lui le sperona l’auto distruggendola. Picchiato dai parenti di lei

Cronaca

Quello che sembrava un incidente si è rivelata una rissa con coltelli e mazze. I fatti la scorsa notte in via Altofonte, a Palermo

Una 17enne ha deciso di interrompere la relazione con il fidanzato di 19 anni dopo l’ennesima lite. Si trovava a casa del ragazzo e ha chiamato il padre chiedendo di andarla a prendere. Subito dopo il giovane ha iniziato a seguirli speronando l’auto dell’ormai ex suocero e distruggendola. La vettura è finita anche contro un muro e una tubatura provocando una fuga di gas. Dopo lo scontro il giovane è stato picchiato con violenza dai parenti della ragazza. Il fatto è successo la scorsa notte in via Altofonte, a Palermo.