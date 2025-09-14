La Flotilla costretta a ridurre i partecipanti ma la missione va avanti: «Rotta su Gaza per rompere l’assedio»

L'INIZIATIVA

Comincia la tappa finale del viaggio anche la GSF ha dovuto mettere in atto alcune modifiche per questioni di sicurezza

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha iniziato la tappa finale del suo viaggio per contribuire a rompere l’assedio illegale di Israele su Gaza. Ieri, 18 barche sono salpate da Augusta (Siracusa). Decine di altre partiranno oggi e domani dalla Tunisia e dalla Grecia, e l’intera flotta si riunirà presto in acque internazionali per proseguire insieme verso Gaza.

«Nelle ultime settimane, la flottiglia ha affrontato numerose difficoltà, tra cui due attacchi con droni contro imbarcazioni attraccate in Tunisia, difficoltà logistiche e carenze di carburante, che hanno ritardato la nostra partenza verso Gaza. Inoltre, alla luce delle terrificanti minacce del ministro israeliano Ben-Gvir contro i passeggeri della flottiglia, abbiamo intrapreso ulteriori e approfondite pianificazioni di sicurezza per rafforzare la nostra protezione», rende noto il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla.

«Invece di permettere che questi ostacoli ci facessero deragliare, GSF (Global moviment to Gaza) ha preso misure decisive per rafforzare la nostra operazione: abbiamo trasferito alcune navi in altri porti per le ultime preparazioni, condotto severi test in mare e adattato i nostri protocolli di sicurezza. A seguito di questi cambiamenti, e in previsione di condizioni sempre più ostili, siamo stati costretti a prendere la difficile decisione di ridurre la capacità di partecipanti su diverse imbarcazioni dirette a Gaza. I volontari hanno affrontato molte sfide, difficoltà e incertezze – in parte a causa di attacchi deliberati contro la nostra missione e in parte per la portata enorme di questa iniziativa popolare e degli inevitabili errori di calcolo lungo il percorso».

Il comitato direttivo di GSF continua a esprimere «immensa gratitudine a coloro che sono intervenuti e hanno dimostrato con la loro presenza il loro impegno per questa causa imprescindibile. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutti i partecipanti in profonda solidarietà durante questi cambiamenti, mentre restiamo fermamente impegnati a portare avanti la missione nei nostri Paesi di origine, guidando mobilitazioni coordinate e rafforzando ulteriormente il movimento globale di solidarietà per la Palestina».