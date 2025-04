La forte scossa di terremoto che ha agitato la notte della Sicilia orientale: epicentro in mare a 88 km da Catania

IL SISMA

Il movimento tellurico ha avuto magnitudo 4.8 ed è stato avvertito distintamente alle 3.26 nella province aretusea ed etnea

La notte dei siciliani che vivono sulla costa orientale dell’Isola è stata agitata da una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.8 che è stata avvertita distintamente alle 3.26 nella provincia di Siracusa, ma .anche in quella di Catania.

Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato localizzato al largo della costa ionica a una profondità di 48 chilometri. L’epicentro si trova a circa 88 chilometri da Catania e 89 da Siracusa. L’onda sismica ha raggiunto la Sicilia Orientale ed è stata avvertita a Siracusa e in provincia.

Non si segnalano danni o feriti ma la scossa ha svegliato molte persone che si sono spaventate. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. La scossa di terremoto è stata avvertita in quasi tutta la fascia Ionica della Sicilia. In diversi paesi, anche sull’Etna, le persone sono state bruscamente svegliate e alcune sono scese anche in strada. Ma finora le verifiche non hanno portato come detto a segnalazioni particolari di danni danni a persone o cose.

L’Ingv ha localizzato l’epicento a circa 50 km dalla costa meridionale della Calabria, circa 72 Km a Sud-Est di Reggio di Calabria, 84 Km a Sud-Est di Messina e 88 Km a Est di Catania, e 89 km a Nord-Est da Siracusa. La zona interessata dal terremoto odierno, spiegano dall’Ingv, è prossima alla regione calabro-sicula caratterizzata da pericolosità sismica alta.

Non è stata diramata un’allerta tsunami per l’area in quanto la soglia di attivazione del Centro Allerta Tsunami è infatti magnitudo 5.5.

I dati storici