La frattura e la stecca di cartone, la dottoressa sospesa al contrattacco: «Così è un processo mediatico per coprire le colpe della politica»

IL CASO DI PATTI

I legali della professionista hanno diffuso una nota in cui sottolineano le annose carenze del sistema sanitario della zona tirrenica Messinese

«Non appare accettabile che pervengano alla stampa indicazioni sui temi trattati in sede di confronto ispettivo, con riferimenti precisi a dati medici e diagnostici in mancanza di qualsivoglia contraddittorio. Vengono divulgate notizie che per la loro specificità non possono che provenire dagli organi ispettivi mentre le deduzioni e le corrette indicazioni della professionista sono relegate in contesto minimale e secondario. Occorre quindi riportare il confronto nei canoni e nei termini di paritario e corretto sviluppo. Il modo in cui i fatti sono stati riportati dopo la visita ispettiva regionale sono un deliberato attacco a danno dell’immagine e della professionalità della nostra assistita». Lo dicono gli avvocati Giovanni Tortora e Tindaro Giusto, legali della dottoressa che, una settimana fa, ha immobilizzato la gamba fratturata di un paziente, il 30enne Elia Natoli, con il cartone visto che i presidi monouso nel deposito del nosocomiodi Patti in provincia di Messina non c’erano. Ieri il medico è stato sentito dagli ispettori della Regione.

«Ci troviamo – aggiungono i legali – dinanzi al tentativo di improntare un vero e proprio processo mediatico finalizzato probabilmente a coprire precise responsabilità politiche a scapito di un professionista che ha operato in un contesto la cui precarietà e nota a tutti. Sorprende che organi politici regionale e le strutture dirigenziali della sanità regionale e provinciale scoprano oggi che il Pronto soccorso di Patti abbia criticità trascurate per anni. Il caso odierno è dato di cronaca ma non ha certamente prodotto né può essere catalogato in uno dei tanti casi di malasanità a cui i cittadini siciliani sono purtroppo abituati. Qui il medico ha affrontato e risolto in emergenza il problema. Cosa si potesse fare in alternativa o se fosse possibile seguire altra via è argomento che meriterà un approfondimento ma non consentiremo che ciò avvenga attraverso un processo mediatico in cui la politica tenta di scaricare le proprie responsabilità».