La giornata siciliana di Jill Biden e la visita nella “sua” Gesso: «Qui sento il calore di casa, lo ricorderò per sempre»

La first lady americana sulle tracce dei suoi avi che erano da partiti da qui per inseguire il sogno a stelle e strisce

«Sono così grata di essere qui a Gesso, guardo questo bellissimo posto, guardo tutti voi e sento il calore di casa per la vostra gentilezza, per il vostro benvenuto così pieno do gioia io lo ricorderò sempre questo giorno e lo terrò caro al mio cuore e se miei bisnonni potessero vederci sarebbero felici ma non perché io sono la first lady ma perché i bis nipoti sono rimasti legati alle loro radici», ha detto la First Lady americana Jill Biden dal palco allestito a Gesso per la sua straordinaria visita nella frazione messinese dal qualche discendono i suoi bisnonni e che oggi l’ha accolta festante tra bandiere italiane e americane. Gesso è il luogo di origine dei bisnonni Gaetano Giacoppo e Concetta Scaltrito, che emigrarono a Hammonton, negli Usa a fine ‘800. «Partirono da qui – ha ricordato Jill Biden – alla ricerca di fortuna negli Stati Uniti».

Un lungo applauso e una folla festante ha accolto la first lady, accompagnata dalla figlia Ashley. A darle il benvenuto sono stati il sindaco di Messina Federico Basile e il prefetto Cosima Di Stani. Tra le persone presenti alcune anziane donne, originarie di Gesso, che conoscevano i parenti della first lady, come Grazia Celona, una 90enne venuta apposta da Torino per poterla salutare. Su un balcone è stato esposto uno striscione con l’immagine della first lady e la scritta “We love you”.

«E’ bellissimo è incredibile, grazie per un benvenuto così caloroso, non lo avrei mai immaginato. Come first lady sono riuscita a mettere insieme tutta la comunità italo americana», ha detto ancora Jill Biden.La first lady Usa ha citato una specialità gastronomica locale, le «braciole alla messinese» che, ha rivelato, «ho avuto occasione di servire assieme a degli gnocchi alla Casa bianca».

«Nel ritmo di ogni giorno – ha aggiunto Jill Biden – la vita dei miei bisnonni è stata forgiata dai valori italiani. Come molti della loro generazione, forti di questi valori e tuttavia alla ricerca di opportunità migliori, decisero di lasciare la loro madre patria verso la promessa di un posto sconosciuto, con l’idea che, a prescindere da dovunque uno venga, si può sempre trovare una casa e un futuro negli Usa».

«Hanno attraversato l’Atlantico – ha aggiunto la first lady – e pregavano Sant’Antonio, che protegge gli abitanti di Gesso. Negli Stati Uniti hanno subito scoperto che Hammonton, nel New Jersey, ospitava tanti migranti arrivati da Gesso e di altri paesi come il loro e hanno portato la luce delle loro Patrie verso la nuova Nazione. Passo per passo i miei bisnonni hanno costruito una nuova vita. Il loro cognome, Giacoppo divenne Jacobs. Il loro figlio, mio nonno, crebbe e trovò lavoro in una ditta di traslochi. Suo figlio, mio padre, entrò nelle forze armate all’età di 17 anni. E poi continuò gli studi per lavorare in banca».

Il dono

Jill Biden nel corso della sua visita a Gesso ha donato al Comune di Messina un agrifoglio europeo. «Ho portato un regalo per tutti voi. Il mio Stato ha un simbolo che è un albero l’agrifoglio americano quindi offro a Gesso un albero vicino a questo l’agrifoglio europeo – ha detto la First Lady al sindaco di Messina Federico Basile -. Spero veramente che questo albero rimanga forte per le generazioni future come simbolo di un legame duraturo di Gesso con i suoi figli aldilà dell’oceano. Che possano le nostre radici essere forti, possiamo crescere insieme».

A Sigonella questa mattina Jill Biden aveva commentato il suo arrivo Italia con la frase «ho lasciato il meglio alla fine» commentando questo suo ultimo viaggio da First Lady e dicendo che per lei questo ruolo è stato «l’onore della mia vita».

Intorno alle 14 Jill Biden ha lasciato il villaggio di Gesso (Messina) tra gli applausi della gente assiepata sulla scalinata della Chiesa Sant’Antonio. Prima di andare via è passata a salutare le decine di persone che sbandieravano le bandierine americane.