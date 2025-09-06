La Global Sumud Flotilla partirà da Augusta, un migliaio in piazza a Catania con la Cgil

il caso

Una quarantina di imbarcazioni pronte a salpare per dare sostengo ai palestinesi

La missione della Global Sumud Flotilla, composta da una quarantina di imbarcazioni, si radunerà al porto di Augusta, nel Siracusano: la partenza per portare gli aiuti ai palestinesi di Gaza è prevista tra il 10 e l’11 settembre prossimo. Lo si apprende da fonti del Pd, mentre a Catania è in corso la manifestazione organizzata dalla Cgil. Una decina delle imbarcazioni che prenderanno parte all’iniziativa è al momento ormeggiata al porto di Catania.