il caso
La Global Sumud Flotilla partirà da Augusta, un migliaio in piazza a Catania con la Cgil
Una quarantina di imbarcazioni pronte a salpare per dare sostengo ai palestinesi
La missione della Global Sumud Flotilla, composta da una quarantina di imbarcazioni, si radunerà al porto di Augusta, nel Siracusano: la partenza per portare gli aiuti ai palestinesi di Gaza è prevista tra il 10 e l’11 settembre prossimo. Lo si apprende da fonti del Pd, mentre a Catania è in corso la manifestazione organizzata dalla Cgil. Una decina delle imbarcazioni che prenderanno parte all’iniziativa è al momento ormeggiata al porto di Catania.
Un migliaio le persone radunate a Catania per la manifestazione, organizzata dalla Cgil, a sostegno della Global Sumud Flotilla. Davanti a Villa Bellini sventolano le bandiere palestinesi, della pace e anche uno striscione con la scritta 'no genocidio, fermiamo Israelè.«La Sicilia continua a mandare un segnale importante, questa è una terra di pace – dice il segretario regionale della Cgil in Sicilia, Alfio Mannino – La grande azione umanitaria che la Global sta mettendo in campo è un fatto importante che noi accompagneremo con tutte le nostre forze. Non solo c'è un risveglio dell'intero movimento pacifista ma dentro questo scenario ci sono soprattutto le nuove generazioni. Ciò significa che ci sono temi particolarmente sentiti. La cosa che più ci preoccupa è che c'è uno scarto ampio tra i sentimenti presenti tra giovani, lavoratori e lavoratrici e il comportamento delle istituzioni nazionali ed europee».