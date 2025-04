La guardia costiera di Palermo sequestra 4 tonnellate di pesce scaduto o senza tracciabilità

CONTROLLI

La guardia costiera ha sequestrato in due piattaforme logistiche in provincia di Palermo 4 tonnellate di pesce scaduto o senza tracciabilità.

Il pescato è stato trovato in due celle frigorifere destinate allo stoccaggio e distribuzione di prodotti ittici. In una delle piattaforme è stato accertato lo stoccaggio di circa 900 chili di prodotto ittico scaduto. È stato elevata una multa di 2 mila euro. Nella seconda attività sono stati sequestrati per mancata tracciabilità 850 chili di Ricciola e 2.100 chili di pesce spada, con una seconda sanzione una multa di 1.500 euro.

