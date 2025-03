La guardia costiera di Pozzallo ferma una nave battente bandiera straniera per diverse irregolarità

IL PROVVEDIMENTO

Le carenze sono state riscontrate nella prevenzione e lotta agli incendi, gestione della sicurezza di bordo e preparazione dell’equipaggio

La Guardia Costiera di Pozzallo ha disposto stamane la detenzione di una nave mercantile portarinfuse battente bandiera straniera a seguito di un’ispezione approfondita condotta dal Nucleo Port State Control (PSC) della Capitaneria di Porto. L’unità è risultata non conforme alle norme di sicurezza della navigazione, evidenziando 14 irregolarità, di cui 4 così gravi da giustificare il fermo dell’imbarcazione. Le carenze sono state riscontrate nella prevenzione e lotta agli incendi, gestione della sicurezza di bordo e preparazione dell’equipaggio.