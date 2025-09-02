La hostess siciliana, le mail delle testimoni smentiscono la ricostruzione. “Non l’abbiamo vista cadere”

il caso

Discrepanze con la versione della polizia austriaca sulla morte di Aurora Maniscalco

Durante la puntata di Morning News, in diretta su Canale 5, è stato presentato un nuovo documento esclusivo sul caso della giovane hostess siciliana Aurora Maniscalco, misteriosamente morta a Vienna in seguito a una caduta dal balcone nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso. Dopo le rivelazioni diffuse nella puntata di ieri, ossia uno scambio di mail tra l’avvocato Andrea Longo e quello della famiglia Maniscalco, Alberto Raffadale, che evidenziava discrepanze tra la versione fornita dalla polizia austriaca e quella delle presunte testimoni oculari (madre e figlia), sono emersi ulteriori dettagli che rafforzerebbero tali incongruenze, è stato evidenziato nel corso della trasmissione.