La hostess siciliana, le mail delle testimoni smentiscono la ricostruzione. “Non l’abbiamo vista cadere”
Discrepanze con la versione della polizia austriaca sulla morte di Aurora Maniscalco
Durante la puntata di Morning News, in diretta su Canale 5, è stato presentato un nuovo documento esclusivo sul caso della giovane hostess siciliana Aurora Maniscalco, misteriosamente morta a Vienna in seguito a una caduta dal balcone nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso. Dopo le rivelazioni diffuse nella puntata di ieri, ossia uno scambio di mail tra l’avvocato Andrea Longo e quello della famiglia Maniscalco, Alberto Raffadale, che evidenziava discrepanze tra la versione fornita dalla polizia austriaca e quella delle presunte testimoni oculari (madre e figlia), sono emersi ulteriori dettagli che rafforzerebbero tali incongruenze, è stato evidenziato nel corso della trasmissione.
In particolare, l'avvocato Andrea Longo ha avuto un nuovo scambio via mail con una delle due testimoni, la figlia, la quale ha confermato che: "La madre non ha assistito al salto della signora Maniscalco dal balcone", ma l'ha vista soltanto quando era già caduta; dunque, non può aver visto nemmeno il fidanzato trattenerla prima del gesto. La figlia, invece, "non ha visto né la signora Maniscalco recarsi sul balcone né il momento della caduta, poiché si trovava in un'altra stanza". Sul perché le due testimoni avrebbero dapprima dichiarato e poi smentito, l'avvocato Longo precisa: "Non ci sono deposizioni ufficiali firmate da loro, quindi non possiamo sapere se lo hanno detto o no. Esiste solo un rapporto della polizia, redatto il giorno dopo".