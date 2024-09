La lunga estate siciliana continua: è ancora rischio incendi e ondate di calore

Meteo

Temperature oscillano tra i 36 e 37 °C, sfiorando anche i 40 gradi

La Sicilia continua a “ribollire” con temperature che restano alte rispetto al resto del Paese tanto che la Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita tra i 36 e i 37 °C. Nel resto dell’Isola le temperature oscillano più o meno sugli stessi valori con un tasso di umidità che fa percepire un caldo ancora maggiore.

Il rischio incendi si è tra l’altro concretizzato a Cefalù, nel Palermitano, dove un vasto rogo è divampato in contrada Croce Parrino. Le fiamme, alimentate dal caldo ma in assenza di vento, si sono subito estese su un costone e sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni. Sono intervenuti un Canadair e un elicottero in appoggio alle squadre di Vigili del fuoco, degli uomini della Forestale e della Protezione civile.