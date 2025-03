La madre di Margaret Spada: «Solo falsità dal fratello del medico indagato per la morte di mia figlia»

IL CASO

Loredana Panarello: «Mia figlia non può più difendersi da sola, avrebbe fatto meglio a tacere»

«La morte di una figlia è una ferita sempre aperta. Ma il dolore si fa sentire ancora più forte leggendo certe dichiarazioni. Mi riferisco al familiare dei medici indagati che nel tentativo di giustificare l’operato del padre e del fratello ha dichiarato che nostra figlia si era già sottoposta ad anestesia per un intervento di filler alle labbra. Intervento che la nostra Margaret non ha mai fatto».

A riportare le parole della madre di Margaret Spada, Loredana Panarello, è il legale della famiglia, l’avvocato Alessandro Vinci, in merito alle parole del fratello e figlio – non indagato – dei medici Procopio, rilasciate al Corriere della Sera.

«Vorrei dire a chi ha rilasciato una simile dichiarazione che nostra figlia – e lui lo sa perfettamente – oramai non può più difendersi. Tocca a me, da madre, difendere mia figlia e non smetterò mai di farlo. Sono profondamente indignata – sottolinea -. Ci sono delle occasioni in cui sarebbe meglio tacere, quantomeno per rispettare il dolore di una famiglia».