La “maledizione” del Bayesian continua: ingegnere resta ferito in un incidente stradale

Nel Palermitano

Il professionista avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo sul veliero appena recuperato dai fondali in cui era affondato a Porticello

Un ingegnere che doveva eseguire un sopralluogo sul veliero Bayesian è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 113 tra Bagheria e Casteldaccia. L’auto elettrica ha urtato altre macchine parcheggiate e si è capovolta. La statale è rimasta chiusa per consentire l’arrivo dei soccorsi, i rilievi della polizia stradale e i vigili del fuoco. L’ingegnere è stato portato all’ospedale Civico, ma le sue condizioni non preoccupano i sanitari.Dopo il recupero del relitto, affondato a Porticello lo scorso 19 agosto, il Bayesan si trova ora nel porto di Termini Imerese.

