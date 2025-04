La parola di troppo, l’ipotesi del furto, la rissa, gli spari, 3 giovani morti, 2 sospettati: cosa sappiamo della strage di Monreale

LA RICOSTRUZIONE

A esplodere circa 20 colpi di pistola sarebbero state due persone: sospetti su un 19enne ascoltato per ore

Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all’altra della strada. Via Benedetto D’Acquisto, piena di pizzerie e pub a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena dieci chilometri sopra Palermo, come il set di un western. Una rissa violenta tra ragazzi, che sarebbe stata scatenata da un gruppo di giovani palermitani in trasferta. Futili motivi pare, qualcuno fa riferimento a una parola di troppo per la guida spericolata di uno scooter tra la folla, non trova conferma invece l’ipotesi di un tentativo di furto sventato dai ragazzi del luogo.

È l’1.30 della notte. Alle prime schermaglie, alcuni avventori per paura si allontanano a piedi in fretta e furia, in direzione di Palermo perché dalla parte opposta, quella che porta alla piazza principale di Monreale, c’è il caos. Poi all’improvviso si sentono dei colpi. «Sembravano fuochi d’artificio», racconta un testimone pensando alla festa per il Santissimo Crocifisso, evento clou per Monreale che celebra il suo patrono proprio in questi giorni con le luminarie già sistemate. E invece sono colpi di arma da fuoco. Qualcuno spara, cinque persone rimangono a terra, il basolato si macchia di sangue.

È il terrore totale. A premere il grilletto una o due persone, i carabinieri lo stanno appurando. Sono stati sentiti alcuni ragazzi dei quartieri Zen e Borgo Nuovo di Palermo che avrebbero presso parte alla rissa: una ventina i colpi di pistola sparati.

Il 19enne sospettato

Quindi la fuga nella vicina via Vescovado, la strada che porta al parcheggio, ma uno di loro, 19 anni, sarebbe stato bloccato poco dopo e sentito per ore. Secondo indiscrezioni, avrebbe anche nominato un avvocato. Lo stesso avrebbe fatto un altro sospettato. Gli altri partecipanti sarebbero stati rintracciati grazie alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza e i testimoni ascoltati in caserma. Almeno un centinaio le persone presenti in quel momento tra piazza Duomo e le strade limitrofe.

Le ambulanze del 118 sono arrivate immediatamente. I soccorritori però sono stati circondati e strattonati da parenti e amici delle vittime, ognuno cercava di convincere gli operatori a prendersi cura prima del proprio congiunto. Poi l’arrivo dei carabinieri.

Nelle ambulanze sono stati caricati Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, entrambi di Monreale: sono morti poco dopo. Andrea Miceli, 25 anni anche lui di Monreale, è la terza vittima: troppo gravi le ferite d’arma da fuoco; il suo cuore si è fermato a metà mattinata. Gli amici riferiscono che avrebbe salvato la sua fidanzata, chiudendola in auto, prima di raggiungere il cugino Salvatore Turdo per aiutarlo. Fuori pericolo i due feriti, pure loro residenti a Monreale e ricoverati al Policlinico: Nicolò Cangemi di 33 anni, e un ragazzo di 16 anni che nel pomeriggio ha rassicurato gli amici sentendoli al telefono.

Coordinati dalla Procura di Palermo, gli investigatori stanno stringendo il cerchio per identificare chi ha premuto il grilletto e perché. L’area della sparatoria è stata transennata per i rilievi, fori di proiettili sono stati trovati nelle fioriere dei locali e in alcune intercapedini, alcuni bossoli erano sull’asfalto.

«Di fronte ad un simile evento, la parola più eloquente è il silenzio, i gesti più appropriati, la preghiera e il pianto; questo fatto mi colpisce e genera in me un senso di responsabilità, perché queste morti chiedono e meritano una risposta personale da parte di ciascuno», commenta l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, atterrato stamani a Palermo con il primo volo da Roma di ritorno dalla celebrazione del funerale di Papa Francesco.

Lutto cittadino