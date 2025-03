La piccola Elena uccisa dalla madre, fissato l’Appello per Martina Patti: tutte le carte in mano alla difesa

il processo

La donna è stata condannata in primo grado a 30 anni di carcere. Il delitto il 13 giugno del 2022 a Mascalucia

C’è una data per il secondo capitolo processuale dell’infanticidio di Elena Del Pozzo. La madre Martina Patti, che confessò l’omicidio dopo aver simulato un rapimento, dovrà tornare in un’aula di giustizia dopo la condanna in primo grado a 30 anni di reclusione.

Il 14 aprile si aprirà infatti il processo di secondo grado davanti alla Corte d’Assise d’Appello frutto del ricorso del collegio difensivo della donna, composto dagli avvocati Tommaso Tamburino e Gabriele Celesti. La bimba di 4 anni fu portata da Martina in un terreno vicino alla villetta di Mascalucia dove madre e figlia vivevano. Elena è stata uccisa a coltellate e seppellita parzialmente dentro dei sacchi neri. Era il pomeriggio del 13 giugno 2022.

Dopo Martina Patti chiamò il padre, l’ex compagno, e i suoi genitori inscenando un sequestro di persona. Ai carabinieri servirono poche ore per capire tutto. La mattina dopo, infatti, ci fu la drammatica confessione e il ritrovamento del corpicino di Elena. Il movente di questo orrore? Nella sentenza di primo grado la Corte d’Assise ha cercato di tracciare un percorso: «Più che un vero e proprio movente in senso tecnico, la Corte reputa invece che – in modo inconfutabile – siano emerse dalla ricostruzione dibattimentale indicazioni dalle quali trarre la scaturigine della tremenda ed efferata condotta realizzata dalla Patti. Secondo questa Corte, in questa spirale di vita la figura della piccola Elena assume dei contorni “ingombranti”. La bambina era – scrivono i giudici d’Assise – alla vista dalla Patti, da un lato come destinata col tempo ad avere una stabile presenza di un’altra figura femminile (la compagna del papà ed ex compagno) che l’avrebbe potuta “offuscare”, dall’altro si era dimostrata in qualche modo d’impaccio perché una relazione (quella con il nuovo fidanzato ) assumesse un carattere di stabilità e profondità».