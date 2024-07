La Polizia in una nota discoteca a Capo Mulini: in cucina cibi non tracciati e mal conservati

Ispezione

Il locale svolge anche un'attività di ristorazione. Multe salate per i titolari

Nell’ambito dei servizi di controllo straordinario disposti dal Questore di Catania, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Divisione Polizia Amministrativa, della Divisione Polizia Anticrimine hanno effettuato un controllo amministrativo in una nota discoteca di Capo Mulini, autorizzata a svolgere anche attività di ristorazione.

L’intervento ha visto la partecipazione del personale del Nucleo Operativo del Settore Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dello S.preS.A.L. e dell’ASP Settore Igiene Pubblica e dell’Ispettorato del Lavoro.

I controlli hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti che hanno comportato l’elevazione di una sanzione di 1500 euro e il sequestro amministrativo e la distruzione in autotutela di diversi preparati alimentari non tracciati e conservarti in modo non idoneo, con una commistione di alimenti nei frigoriferi. Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è scattata dal momento che sono state accertate carenze igienico-sanitarie nei locali cucina, nel deposito, nella zona bar con conseguente sospensione temporanea dell’attività della cucina. Per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, i titolari sono stati contravvenzionati per ulteriori 2000 euro.

Inoltre, all’interno della cucina sono state trovate uova prive di tracciabilità e indicazioni sulla scadenza e, pertanto, è stata elevata una contravvenzione di 300 euro.

Il personale dello S.preS.A.L. ha denunciato all’Autorità Giudiziaria i titolari per via degli spogliatoi non idonei e le vie di circolazione ingombrate, con diverse problematiche pure all’impianto elettrico, in violazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.