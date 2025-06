La promessa di Schifani: «Basta code sulla A19». E chiede pazienza ai siciliani

il caso

Non si placa la polemica sugli ingorghi e sui cantieri perennemente aperti sulla Palermo Catania, L'intervento del presidente

«Ieri l’Anas ha fatto mente locale sulla tematica dei due cantieri sulla A19. Non succederà più che i due cantieri creino imbuti molto lunghi. Oggi è in corso una riunione, in prefettura, per evitare che accada ciò che è accaduto due giorni fa. Quando si parla di me come commissario della A19 voglio precisare che io non sono stazione appaltante. L’ho chiesto al ministro Salvini per una logica di velocizzazione dei cantieri, per aiutare l’Anas a velocizzare questi lavori, quindi in un rapporto di collaborazione istituzionale».

Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palermo, del suo ruolo di commissario per i lavori sulla A 19, in seguito alle polemiche sulle code di auto dovute ai cantieri.