La quelle Boccia-Sangiuliano, Taobuk: «L’imprenditrice a Taormina a spese sue, tutto è tracciabile»

IL CASO

La precisazione dopo che anche gli scatti siciliani del ministro con la donna di Pompei sono finiti sui social

Per la sua presenza a Taormina per assistere al Taobuk Award Gala 2024, lo scorso 22 giugno, Maria Rosaria Boccia «ha provveduto personalmente al pagamento del viaggio e dell’albergo». È quanto apprende l’ANSA da una fonte qualificata del festival internazionale che sottolinea che «è tutto tracciabile». Alla serata era presente anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano ed è uno degli appuntamenti finito al centro della la querelle sul ruolo di Maria Rosaria Boccia (l’imprenditrice campana che il 27 agosto si è proclamata consigliera di Sangiuliano per i Grandi Eventi, salvo essere smentita dal Mic.) e dei suoi rapporti con il ministero della Cultura. Una querelle che ha rapidamente assunto i contorni di un caso politico, finito anche nel mirino della premier Giorgia Meloni. Che ha difeso il suo ministro ma oggi l’ha convocato al Palazzo Chigi.