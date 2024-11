La riforma del sistema dei forestali ancora non c’è, i sindacati scendono in piazza a Palermo

la protesta

«Ormai da troppo tempo aspettiamo che arrivi in Giunta e, poi, all’Ars la riforma forestale, già scritta e ampiamente concordata dopo un lungo confronto. Il valzer dei rinvii, spiegato con sempre minore fantasia e sempre maggiore imbarazzo dalla Regione, è diventato insopportabile». Lo affermano i segretari di Fai, Flai e Uila Sicilia, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino.

«Dopo un incontro del tutto interlocutorio con alcuni dirigenti regionali, che non ha consentito alcun passo avanti, e l’assicurazione di un confronto imminente con l’assessore all’Agricoltura, che continuiamo a sollecitare – aggiungono – annunciamo una manifestazione di protesta a Palermo per lunedì 18 a partire dalle 10 in piazza Indipendenza dinanzi Palazzo d’Orleans dove si autoconvocheranno i nostri gruppi dirigenti». “Ci dicono che il testo di riforma – sottolineano gli esponenti sindacali – manca ancora dei pareri dell’Ufficio legale e dell’Economia. Con il verbale sottoscritto alla Presidenza della Regione il primo giugno sembrava di essere arrivati vicini al traguardo. Che fosse ormai prossima, cioè, la trasmissione del disegno di legge e la discussione finale in Parlamento. Il 9 ottobre abbiamo invece appreso dall’assessore all’Agricoltura, in carica da agosto, che non vi è alcuna certezza sui tempi di approvazione della riforma da parte del governo Schifani».«I lavoratori, che vivono una condizione di evidente disagio – concludono i sindacalisti – non meritano questo trattamento. Né, tantomeno, lo meritano i siciliani, privati di un servizio stabile e pienamente efficace a tutela del territorio. Siamo pronti ancora una volta a far sentire la nostra voce, proseguendo una battaglia di civiltà e di buon senso che conduciamo da anni e che ha già visto schierarsi accanto a noi centinaia di amministrazioni locali in occasione della grande iniziativa di mobilitazione popolare SvegliaRegione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA