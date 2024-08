La rimonta dell’Anticiclone Africano: tornano afa e caldo in Sicilia (e a Catania anche 37°C)

Cronaca

Le previsioni per il week end

Punte di 35°C al Nord e 38° C al Sud. Sarà un weekend caldo assolato e afoso quello in arrivo, anche se non mancheranno i temporali di calore. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la rimonta dell’anticiclone africano su tutto il Paese.

«Ma il calore accumulato durante le ore centrali della giornata – spiega – favorirà lo scoppio di qualche temporale specie in montagna». È in arrivo poi da domenica sera una perturbazione che lambirà le nostre Alpi favorendo un aumento dell’instabilità al Nord Italia.

Domani, sabato 24 agosto, il tempo sarà stabile, con tanto sole ed afa, anche se avremo ancora dei rovesci di calore in montagna, in Sicilia e in parziale sconfinamento verso le pedemontane adriatiche del centro.

Domenica 25 un fronte atlantico inglese lambirà le Alpi con possibili forti temporali sulle cime di confine e in particolare sulle Dolomiti nel pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature nel fine settimana si registreranno 37°C a Siracusa, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36°C.

«In altre località più piccole – afferma Sanò – troveremo il termometro anche sui 38°C in Sardegna e in Sicilia con picchi molto alti non esclusi anche in alcune zone della Campania e dell’Abruzzo».

Nel dettaglio:

Sabato 24: al nord: soleggiato e caldo, qualche temporale sulle Alpi. Al centro: sole e caldo. Al sud: sole e caldo.