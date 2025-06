La rissa violenta nel ristorante di via Garibaldi, la Questura dispone chiusura per 15 giorni

Catania

Durante il litigio scaturito per futili motivi, erano "volati" sedie, sgabelli e tavoli

La Polizia di Stato di Catania ha sospeso temporaneamente l’attività di un ristorante di via Garibaldi per “comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica”. Il provvedimento di sospensione ha la durata di 15 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale”.