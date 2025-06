La sanità siciliana, le relazioni pericolose del burocrate “pigliatutto” e le strategie per manipolare le gare d’appalto

LE CARTE DELLì'INCHIESTA

Il commercialista Ninni Sciacchitano ha già respinto le accuse ma dalle intercettazioni delle Fiamme Gialle emerge tutt'altro

Un capo. Un leader riconosciuto internamente ed esternamente. Per la gip di Palermo non ci sarebbero dubbi sul ruolo di vertice di Ninni Sciacchitano, l’uomo chiave dell’inchiesta sugli appalti truccati nella sanità siciliana. Il commercialista con un curriculum strapieno di ruoli manageriali nelle strutture pubbliche e nelle istituzioni in campo sanitario è stato «individuato» come la mente del comitato d’affari che avrebbe gestito gare per 130 milioni di euro. Accuse che l’indagato lo scorso maggio ha totalmente respinto. Anzi, in fase di interrogatorio preventivo, ha detto alla gip di aver sempre operato con correttezza e trasparenza.

Eppure quello che emerge dalle 260 pagine di ordinanza è tutt’altra storia. Sciacchitano sarebbe stato il regista «della consorteria» e sarebbe stato «in grado in certi frangenti di adottare determinazioni in nome e per conto di tutti i sodali, imponendo le proprie decisioni anche agli interlocutori appartenenti al mondo dell’impresa».

Le intercettazioni

La giudice per le indagini preliminari, ripercorrendo le intercettazioni depositate nel faldone dell’inchiesta del pm, evidenzia come «gli imprenditori “clienti” del sodalizio» avrebbero «spontaneamente sviluppato la propensione a riconoscere dall’esterno» solo Sciacchitano come «l’interlocutore con cui raggiungere definitivamente l’intesa, in caso di trattative per un accordo corruttivo finalizzato alla turbativa di gare». Nel 2022 l’imprenditore Catello Cacace ha contattato il burocrate per il «reperimento della documentazione della gara di sterilizzazione dell’Ospedale Cìvico» e ha chiesto spiegazioni sulla scelta di non usufruire della «sua intermediazione» per la consegna degli atti. Sciacchitano è stato perentorio: «Picciotti così ho fatto… così ho deciso!».

Sciacchitano sapeva da tempo che il dirigente “pentito” Fabio Damiani, arrestato alcuni anni fa nel blitz “Sorella Sanità”, avesse parlato di lui e di alcuni suoi fedelissimi come Giovanni Cino.

Tre anni fa, i due faccendieri sono intercettati mentre parlano chiaramente della vecchia inchiesta e anche di Damiani. Anzi a un certo punto le cimici hanno registrato quella che pare una confessione. «Lo scambio di battute – ha annotato la gip – ha lasciato comprendere in modo nitido che Cino abbia riferito a Schicchitano del fatto che le indagini hanno fatto emergere il loro interessamento e la loro attiva intermediazione per far nominare Damiani come vertice apicale della Centrale unica di Committenza.

Fra le righe del dialogo si è potuta leggere un’ammissione da parte del Cino di aver effettivamente fatto tutto quanto in suo potere (in loro potere) per agevolare la nomina di Damiani nel ruolo di Direttore della Cuc». Non a caso Cino ha detto: «L’accordo corruttivo si sostanziava in quanto… io e te abbiamo fatto in modo… attraverso rapporti politici eccetera eccetera… di farlo arrivare alla… nomina di direttore… eee… in realtà è vero! Noi però non lo facevamo perché… eee… per altruismo… ma perché avevamo secondi fini… che poi è vero».

Cino si è lasciato andare a un’altra ammissione simile. Nel 2023, mentre stava discutendo con una persona «ha confermato di aver, insieme ad altri, letteralmente “tirato fuori da un cassonetto della spazzatura” Damiani per collocarlo al vertice della Cuc, intervenendo insieme a un individuo, che con tutta probabilità è – ritiene la Gip – Sciacchitano».