La Sicilia che comprime il Tirreno: cosa ha scatenato il forte terremoto nel mare delle Eolie

l'allarme

Lo sciame sismico che nel pomeriggio ha tenuto col fiato sospeso la popolazione della nostra isola. La scossa più potente di 4.8 della scala Richter

Paura ad Alicudi e Filicudi, tante telefonate ai centralini dei vigili del fuoco a Messina, in alcuni comuni della provincia e perfino a Palermo, per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8, registrata a una profondità di 17 km, alle 16.19 dalla sala operativa Ingv di Catania un po’ a Sud delle due isole eoliane. Nessun danno registrato agli immobili anche dopo che si sono susseguite altre otto scosse, per oltre un’ora, sempre con epicentro nella stessa zona in fondo al mare. Dopo la principale l’istituto nazionale di vulcanologia ha registrato terremoti di magnitudo tra 2.5 e 3.4 a una profondità variabile da 18 a 4 km dalle 16.40 fino alle 18.08. Il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni ha detto che questi terremoti sono dovuti al movimento di convergenza tra la parte settentrionale della Sicilia e la parte meridionale del Tirreno.

«La zona colpita si trova in una fascia che corre da est verso ovest, grossomodo da Ustica alle Eolie, che è notoriamente una zona in cui la parte nord della Sicilia sta convergendo con la parte meridionale del Tirreno generando terremoti di tipo compressivo», ha affermato Doglioni.

«Ad Alicudi – dice il delegato del sindaco Italo Palermo – quando è avvenuta la scossa metà della popolazione era al porto perchè era arrivato l’aliscafo quindi le persone non hanno sentito niente e anche nelle case a livello più basso le vibrazioni del natante hanno mitigato quelle del terremoto».

Vibrazioni nelle abitazioni (alcune persone hanno notato lampadari a soffitto che si muovevano) sono stati avvertite a Messina e in alcuni comuni della costa tirrenica messinese. La scossa è stata avvertita anche a Palermo, soprattutto nei piani più alti degli edifici, dove il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina ha seguito gli eventi in contatto con la sala operativa.