La Sicilia comincia ad “infiammarsi” con i primi 40°C: il grande caldo in arrivo dal Sahara

Meteo

Prima parte di giugno rovente con temperature di 6-8° sopra la media del periodo

E’ arrivato. Il primo grande caldo è arrivato in Sicilia, così come nel resto del Sud Italia e in Sardegna, e comincia a far boccheggiare tutti spingendo, chi può, verso le spiagge o comunque verso zone d’ombra e o refrigerate. Telecomandi dei condizionatori alla mano dunque affrontiamo questa prima tornata di caldo dovuta ad una robusta alta pressione di origine africana. Nelle zone interne dell’isola la colonnina di mercurio potrebbe salire fino a 40°C facendo registrare temperature che saranno di 6-8°C oltre la media in questa prima parte del mese di giugno.Tuttavia, secondo le previsioni de ilMeteo.it, l‘apice di questa ondata di calore, che darà una piccola tregua tra lunedì e martedì, è atteso per la prossima settimana: da mercoledì 10 Giugno, l’anticiclone africano si espanderà infatti ulteriormente, sempre con 40°C, fino a domenica 15 giugno.

foto da ilMeteo.it