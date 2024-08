“La Sicilia” è ancora sotto attacco di hacker ma i dati sensibili sono al sicuro

il caso

App ed edicola digitale non ancora tornate in funzione, indaga la Polizia Postale

Le prime segnalazioni arrivate in redazione da parte degli abbonati, dei colleghi giornalisti e degli addetti ai lavori hanno fatto pensare a un semplice crash informatico. Ma è stato con il passare delle ore e dei giorni che il mancato funzionamento dell’app e dell’edicola digitale de La Sicilia è stato addebitato a qualcosa di “grave”, anzi a qualcuno di più “importante”: il nostro quotidiano, infatti, è finito nel mirino degli hacker. Nella sua forma più pura un hacker si può considerare una sorta di studioso dei sistemi informatici, che tenta di violare per saggiarne i limiti e la sicurezza senza provocare danni. Purtroppo sempre più spesso gli hacker diventano cracker, ovvero persone che lo fanno a scopo di lucro, per sottrarre dati o per mettere fuori uso i sistemi informatici. E così è stato: edicola e app fuori uso, ma dati sensibili al sicuro.

A rivendicare l’attacco è stato il collettivo Alpha Team, un gruppo di pirati informatici capitanato da un fantomatico Z0rg, già responsabile nelle ultime settimane di diverse azioni illegali su alcuni importanti database. Stavolta Alpha Team ha rivendicato di aver preso il controllo di due importanti Cms (content management system) attraverso un bug della sicurezza. In un noto forum (Breach Forum) Alpha Team ha pubblicato un post in cui riporta le aziende che utilizzano questa tecnologia Cms e che sono affiliate con le due aziende che la propongono, ovvero Navigaglobal e Miles33. L’app de La Sicilia e la sua edicola digitale si riforniscono proprio da quest’ultimo operatore, Miles33, provider di soluzioni per i media e sistemi informatici per l’editoria. Miles33 ha clienti in oltre 29 paesi, tra cui figurano importanti players dell’editoria, ma non solo.