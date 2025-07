La Sicilia e quei 291 Comuni destinati a morire, Catania: «Serve un Piano nazionale di rinascita»

L'allarme

Le considerazioni del presidente di Cia Sicilia Orientale sullo stato di abbandono in cui versano tanti borghi che andrebbero piuttosto riqualificati

«La Sicilia conta 291 comuni che insistono nelle 72 aree selezionate considerate aree interne, abitate da circa 2 milioni di abitanti. Comuni che in base a quanto emerge dal nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne 2021-2027 non potranno più porsi l’obiettivo di invertire il declino demografico, ma al massimo essere accompagnate in un «percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. Non è uno scherzo ma la triste realtà di questa torrida estate». A commentarlo è Giosuè Catania, presidente di Cia Sicilia Orientale.

«Una porzione di circa il 60% dell’intero territorio nazionale in cui si concentrano i borghi più belli, pascoli, comunità tradizionali, paesaggi indescrivibili e metà di un turismo consapevole, culture e storia – spiega –. Oggi vengono posti in una via senza ritorno». «Considerare alcune comunità come condannate al declino – prosegue – significa accettare la marginalizzazione di intere fasce della popolazione. Un Paese civile non può permettersi di lasciare indietro nessuno, tanto meno chi vive in territori che garantiscono la sicurezza alimentare, la gestione forestale e la tutela del paesaggio. Le conseguenze del declino sarebbero gravi per l’intero Paese in termini di perdita di biodiversità, dissesto idrogeologico, minore sicurezza alimentare. Il territorio nasce per la produzione del cibo e garantisce l’equilibrio dell’ecosistema e non può diventare una distesa di fotovoltaico priva di razionale pianificazione».

L’allarme era già stato lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’ultima visita a Militello Val di Catania e da monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone. «Entrambi avevano chiesto a gran voce ai Governi Nazionale e Regionale, interventi urgenti per contrastare il fenomeno dello spopolamento – ricorda Giosuè Catania –. In un momento critico per l’agricoltura è un dovere istituzionale mostrare attenzione e sensibilità verso le sfide che gli agricoltori affrontano nelle aree più difficili del Paese. Aree di elevata qualità ambientale, di biodiversità e di ricco patrimonio culturale, che offrono opportunità per modelli di sviluppo sostenibili, incentrati sull’agricoltura di qualità, il turismo lento e la valorizzazione delle filiere corte. La mancanza di infrastrutture adeguate, di servizi e di opportunità lavorative hanno portato a una crescente emigrazione, svuotando progressivamente questi territori, dove gli agricoltori e gli allevatori spesso hanno lavorato sostenendo costi eccessivi senza alcun adeguato ritorno di reddito».