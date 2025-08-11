parliamo di noi
“La Sicilia” presenta una nuova grafica: «Così racconteremo territori vicini e mondi lontani»
Un restyling che ha portato ad adottare un font più elegante, ad aumentare il corpo del testo e a cambiare la palette dei colori. Il direttore Piraneo: «Guardiamo al futuro»
Da stamattina La Sicilia si presenta ai lettori con una nuova grafica: un restyling che ha portato ad adottare un font più elegante, ad aumentare il corpo del testo per una migliore leggibilità e a cambiare la palette dei colori per un giornale più fresco e luminoso. Un’evoluzione che nei prossimi mesi abbraccerà anche il sito web.
«La grafica è sostanza – ha detto Antonello Piraneo -. Fedeli a questo principio immutabile del mondo dell’editoria, il restyling con cui da oggi ci presentiamo ai lettori vuole essere un segnale importante. La sostanza è già nella data, 11 agosto: in giorni in cui tutto rallenta questo fantastico gruppo di lavoro che va dalla redazione ai poligrafici passando per gli amministrativi ha invece accelerato per assecondare e sposare l’entusiasmo con cui l’editore, Salvatore Palella, vuole affrontare questa sfida imprenditoriale e sentimentale».
«Sostanziale è la scelta di riposizionare al centro della prima pagina la testata: La Sicilia è un brand fortissimo – ha aggiunto Antonello Piraneo – coincide con il nome di una regione mai banale, e va valorizzata. Sostanza è anche la scelta di un impaginazione più agile per rendere maggiormente leggibile il giornale, a partire da una identificazione marcata delle varie sezioni – cronache, economia, spettacolo, sport – caratterizzate ciascuna da palette di colore diverso per orientare il lettore. Abbiamo individuato anche un font più moderno e leggero per la titolazione e ingrandito il corpo del testo degli articoli.Ecco, i contenuti: la riforma grafica ha l'ambizione di essere specchio di una informazione sempre più approfondita e autorevole per raccontare territori vicini e mondi lontani come recita il claim scelto per il lancio.Un primo step: dietro le quinte stiamo lavorando per regionalizzare ancora di più il giornale, il sito – che presto avrà anch'esso una nuova veste e una App totalmente rivista – e i social. Perché La Sicilia vuole essere il giornale di tutti i siciliani e di chi a questa Isola guarda con attenzione»