“La Sicilia” presenta una nuova grafica: «Così racconteremo territori vicini e mondi lontani»

parliamo di noi

Un restyling che ha portato ad adottare un font più elegante, ad aumentare il corpo del testo e a cambiare la palette dei colori. Il direttore Piraneo: «Guardiamo al futuro»

Da stamattina La Sicilia si presenta ai lettori con una nuova grafica: un restyling che ha portato ad adottare un font più elegante, ad aumentare il corpo del testo per una migliore leggibilità e a cambiare la palette dei colori per un giornale più fresco e luminoso. Un’evoluzione che nei prossimi mesi abbraccerà anche il sito web.

«La grafica è sostanza – ha detto Antonello Piraneo -. Fedeli a questo principio immutabile del mondo dell’editoria, il restyling con cui da oggi ci presentiamo ai lettori vuole essere un segnale importante. La sostanza è già nella data, 11 agosto: in giorni in cui tutto rallenta questo fantastico gruppo di lavoro che va dalla redazione ai poligrafici passando per gli amministrativi ha invece accelerato per assecondare e sposare l’entusiasmo con cui l’editore, Salvatore Palella, vuole affrontare questa sfida imprenditoriale e sentimentale».