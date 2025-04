La siracusana che ha sottratto 55 mila euro da un conto bancario grazie ad un sms “esca”: caccia ai complici

L'indagine

La vittima è di Ferrara.

Una donna residente in provincia di Siracusa è stata denunciata per truffa in concorso, ma continuano gli accertamenti per risalire ai suoi complici.

Sottoposta a perquisizione, è stata trovata in possesso di una tessera bancomat con cui era stato prelevato parte del denaro appartenente alla vittima, un cittadino ferrarese. L’uomo, nel novembre del 2024, ha ricevuto un messaggio apparentemente proveniente dal suo istituto bancario. Nel messaggio, veniva informato di un bonifico di 3.990 euro in uscita dal suo conto corrente. Qualora l’operazione non fosse stata ordinata dal titolare del conto, questo avrebbe dovuto chiamare un numero per bloccare l’operazione.