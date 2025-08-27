La storia a lieto fine: cane intrappolato tra la vegetazione salvato e restituito ai proprietari

siracusa

L'intervento "prezioso" dei vigili del fuoco di Priolo Gargallo

I vigili del fuoco di Priolo Gargallo hanno tratto in salvo un cane incastrato nei rovi nei Monti Climiti. Il proprietario, dopo averlo cercato da ieri pomeriggio, ha chiamato i vvf che hanno raggiunto l’animale intrappolato nella fitta vegetazione, dopo essere caduto da un altezza di circa due metri. I vvf hanno recuperato il cagnolino e lo hanno consegnato in buone condizioni ai proprietari.

