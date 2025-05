La truffa da 86mila euro dello studente catanese che falsificava le carte di imbarco per ottenere il rimborso dalla Regione

iL CASO

L'indagine della Guardia di finanza: sequestrati i conti del giovane che era riuscito a presentare quasi mille richieste nell'ambito delle misure contro il caro tariffe aeree

Secondo l’accusa aveva approfittato delle misure della Regione per contrastare il caro tariffe aeree chiedendo – dopo avere falsificato le carte di imbarco – rimborsi per quasi 180 mila euro, riuscendo ad ottenerne oltre 86 mila euro prima che la stessa Regione bloccasse i pagamenti segnalando l’anomalia alla Procura di Catania.

Il protagonista è uno studente catanese di 26 anni che è stato denunciato dal Nucleo Speciale della Polizia Valutaria della Gdf di Catania. I finanzieri hanno anche eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura di Catania. Lo studente è indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio per avere prodotto documentazione falsamente attestante viaggi aerei al fine di ottenere il rimborso spettante ai residenti in Sicilia.