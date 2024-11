Laboratorio di bombe artigianali in via Ustica: arresto e sequestro

Catania

La polizia era intervenuta per la segnalazione di una lite in famiglia

Aveva organizzato nel proprio garage un piccolo laboratorio di bombe artigianali. La polizia è intervenuta, mercoledì sera in via Ustica, a Catania, per la segnalazione di una lite in famiglia. Ma appena arrivati nella casa dove c’era una persona ai domiciliari gli agenti delle Volanti hanno capito che c’era di più: infatti hanno perquisito il box auto riferibile al “detenuto” e hanno trovato diverse bombe carta “dette cipolle”, molto utilizzate in questo periodo pre-natalizio. L’uomo è stato arrestato e il materiale esplosivo sequestrato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA