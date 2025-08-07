Ladri in fuga speronano auto dei carabinieri, quattro arresti

Alcamo

Tre maggiorenni e un minorenne. Sequestrati contanti e oggetti preziosi

Un’auto in fuga da Misiliscemi con cinque sospetti ladri a bordo ha speronato un’auto dei carabinieri ad Alcamo. A conclusione dell’inseguimento militari dell’Arma, a Monreale, hanno arrestato quattro di loro, tre maggiorenni e un minorenne. Una quinta persona è riuscita a fuggire. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 960 euro in contanti e oggetti preziosi. I maggiorenni sono nel carcere di Pagliarelli, mentre il minorenne è stato affidato a una comunità.

