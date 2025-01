Ladro di “merendine” evade dai domiciliari per un altro colpo: arrestato nel Catanese

Recidivo

Aveva preso di mira un distributore automatico di bevande e snack all’interno di un istituto ecclesiastico

A Caltagirone (Catania) la polizia ha arrestato un quarantenne per furto aggravato a un distributore automatico di bevande e snack all’interno di un istituto ecclesiastico. L’uomo è stato bloccato dopo che lo aveva danneggiato e trafugato il denaro contenuto. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per lui i domiciliari. Ma le indagini degli investigatori del commissariato, coordinati dalla Procura, hanno accertato che il 40enne avrebbe successivamente, mentre era ai domiciliari, avrebbe danneggiato un altro distributore automatico di bevande e snack, questa volta all’interno di una scuola da ballo. La violazione è costata all’indagato l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere.

