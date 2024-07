Ladro di profumi rincorso da un commesso del negozio in Corso Sicilia: preso

Catania

In soccorso del dipendente della profumeria è giunta una volante della Polizia che ha bloccato il ladro

Si è prima aggirato tra gli espositori di una profumeria del corso Sicilia per poi arraffare tre prodotti di ingente valore e darsi alla fuga. Ad accorgersi del furto è stato un dipendente dell’attività commerciale che, individuato il ladro, non ha esitato a rincorrerlo tra le vie vicine al negozio. In aiuto del commesso, è intervenuta una volante della Polizia di Stato che, proprio in quel momento, stava transitando in zona.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno provato a fermare l’uomo che, per tutta risposta, non ha esito ad aggredire brutalmente gli agenti.

In pochi istanti, i poliziotti, seppur feriti durante la colluttazione, hanno bloccato il ladro che è stato arrestato e perquisito, trovandolo in possesso di tre profumi costosi, poco prima rubati dal negozio. La merce recuperata è stata riconsegnata al dipendente dell’esercizio commerciale.

Durante la perquisizione, inoltre, gli agenti hanno trovato nella tasca dell’arrestato un documento personale di una turista e, per questo l’uomo, sarà chiamato a rispondere anche del reato di ricettazione.