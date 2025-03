L’allarme di Meter: minori adescati con l’intelligenza artificiale

Il nuovo fenomeno

In un mese il 10% delle chatbot ha raggirato minorenni

«L’adescamento online di minori attraverso strumenti basati sull’intelligenza artificiale è in drammatico aumento». È l’allarme lanciato dall’associazione Meter, che si occupa nella tutela dei minori contro ogni forma di abuso. Meter ha riscontrato un numero crescente di contenuti creati con l’intelligenza artificiale, utilizzati per ingannare i più giovani.

«In particolare, nei gruppi e nelle chat di piattaforme social, i minori spesso si trovano coinvolti in situazioni di rischio, non rendendosi conto che le immagini di loro coetanei con cui interagiscono sono in realtà state generate artificialmente da pedopornografi. Questo porta a uno scambio inconsapevole di foto compromettenti». Meter evidenzia anche il pericolo rappresentato dalle ChatBot, programmi di intelligenza artificiale in grado di simulare conversazioni realistiche e adattarsi al linguaggio e al comportamento dei minori.

Il monitoraggio