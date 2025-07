Lampedusa, 178 migranti saranno trasferiti con un volo dell’Oim

Migranti

L'operazione permetterà alleggerire l'hotspot attualmente con 755 ospiti

Sono 178, dei 755 ospiti dell’hotspot di Lampedusa, i migranti che verranno trasferiti nel primo pomeriggio di oggi con volo dell’organizzazione internazionale per le migrazioni. Per il secondo giorno consecutivo, a causa del mare agitato, il traghetto di linea Sansovino non ha mollato gli ormeggi, si sta cercando quindi di alleggerire le presenze della struttura di primissima accoglienza con trasferimenti aerei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA